نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والاتحاد بكأس الأمير محمد بن سلمان.. تشكيل المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، حيث سيستضيف الهلال السعودي غريمه اتحاد جَدَّة، حيث ستقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد “استاد الملز” وتعتبر هذه المباراة من المباريات المؤجلة من الجولة الثانية عشر من ضمن مباريات بطولة الدوري الخاص بكأس الأمير محمد بن سلمان، ويحتل فريق الهلال ترتيب الدوري في المركز الرابع حاصلاً على رصيد 40 نقطة من إجمالي عدد المباريات، بينما يتصدر ترتيب الدوري السعودي فريق اتحاد جَدَّة برصيد 54 نقطة، ويترقب الكثير من عشاق كرة القدم السُّعُودية مشاهدة الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد الذي من المتوقع أن تكون مباراة قوية بين الطرفين، وسوف نوضح لكم تفاصيل مباراة الهلال والاتحاد اليوم.

مباراة الهلال والاتحاد اليوم

المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز، قد تمكن بالعودة بفرق الهلال إلى مستواه المتعارف عنه، وذلك بعد أن تولي مهمة تدريب الفريق بعد رحيل المدرب البرتغالي جارديم، حيث قاد الفريق في 4 مباريات حقق فيها الفوز ضد الشباب ب5 أهداف دون رد، ثم حقق النصر وتحقيق بطولة كأس الملك، وفاز أيضاً على فريق الحزم بهدفين دون رد وباقي المباريات الأخري.

تشكيل الهلال والاتحاد

من المتوقع أن يشهد التشكيل الخاص بفريق الهلال والاتحاد ما يلي:

سوف يكون تشكيل فريق الهلال المتوقع دخوله للمباراة يتكون من: المعيوف، هيون، البليهي، سعود عبد الحميد، كويلار، الشهراني، كنو، اللاعب إيجالو، ماريجا، بيريرا، سالم الدوسري”.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل الخاص بنادي الاتحاد من: المهاجم مارسيلو جروهي، العليان، الصحفي، عبد الله الحافظ، هنريكي، فيليبي، كورونادو، عبد العزيز البيشي، المهاجم رومارينيو، حمدان الشمراني، فهد المولد.

الحضور الجماهيري للمباراة

كلاسيكو الاتحاد والهلال سوف يكون كامل العدد، بعد صدور قرار إنهاء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد وذلك بجميع الأماكن سواء المفتوحة أو المغلقة بكافة الفعاليات الرياضية والأنشطة، وقد حرصت وزارة الرياضة على توضيح المراسم الخاصة بدخول الجماهير إلى كافة الملاعب أو الهيئات الرياضية، التي تفيد بعدم الالتزام بارتداء الكِمامة بكافة الأماكن المفتوحة مثل المدرجات الخاصة بالملاعب، مع ضرورة توافر حالة التحصين الخاصة بكل مشجع بواسطة تطبيق توكلنا.

عقوبة حمد الله

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد مباراة واحدة بسبب ما بدر منه بسبب السلوك الخاص به تجاه لاعب فريق ضمك فاروق شافعي.