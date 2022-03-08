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عمر شويل - جدة أقلي الباذنجان بدون ما يمتص الزيت بطريقة مبتكرة وجديدة في البيت - ثقفني
طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون زيت، الباذنجان المقلي من أكثر الأكلات الشعبية المحببة جدًا لدى الكثير من الناس، والتي يتم تناوله مع العديد من الأكلات الشعبية الأخرى المصرية المميزة، ويحتوي الباذنجان كنوع من الخضروات المفيدة جدًا، على الحديد الذي يساعد في بناء الجسم، ويفضل أن يتم قلي الباذنجان بشكل صحي بدون استخدام الزيت حتى يكون له طعم مميز وليس له أي سلبيات على الصحة وهذه الطريقة هي التي سوف نتعرف من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون زيت
من المتعارف عليه أن الباذنجان من أكثر المأكولات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت، ويمكنكم الآن الاستغناء عن الزيت في عمل أفضل باذنجان صحي ومفيد وخطوات تحضيره كالتالي:
المكونات
- كيلو من الباذنجان الكبير.
- كمية مناسبة من المياه الساخن أربع ملاعق من الملح.
- ملعقتين من زيت الذرة.
خطوات تحضير الباذنجان المقلي المقرمش
- اغسلي الباذنجان جيدًا بالماء حتى يتم التخلص من أي أتربة أو شوائب.
- قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح يمكنك أيضًا القيام بتقشير الباذنجان ويرجع ذلك حسب الرغبة في ذلك.
- أحضري بعد ذلك وعاء مناسب، وأضيفي بداخله المياه الدافئة.
- اضيفي الملح بداخل المياه بعد ذلك، وقلبي جيدا حتى يذوب الملح في الماء تمامًا.
- أضيفي شرائح الباذنجان في المياه المالحة واغمسيه داخل المياه.
- اتركيه منقوع لمدة نصف ساعة بالمياه.
- بعد ذلك قومي بتصفية الباذنجان في مصفاة مناسبة جيدًا.
- ضعي الباذنجان في الشمس لمدة نصف ساعة حتى يجف تمامًا من المياه، التي امتصاصها شرائح الباذنجان.
- أحضري بعد ذلك مقلاة من التيفال مناسبة أو من أي مادة غير لاصقة، وذلك حتى لا يلتصق الباذنجان عند قليه ويحترق.
- قومي بتسخين المقلاة، وأضيفي بداخلها ملعقتين من الزيت.
- اتركي الزيت يسخن.
- رصي شرائح الباذنجان في المقلاة.
- اتركي الباذنجان حتى يتغير لونه من الأسفل، ثم قومي بتقليب على الجانب
- اتركيه حتى ينضج من كل الاتجاهات، وهكذا أصبح الباذنجان جاهز.
- احضري طبق التقديم، وضعي بداخله مناديل المطبخ.
- ضعي على الورق الباذنجان حتى يصبح مقرمش ولذيذ.
- يمكنك تقديم الباذنجان مع العديد مع الأطعمة ويتم تناوله بألف هنا وشفا.