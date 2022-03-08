أقلي الباذنجان بدون ما يمتص الزيت بطريقة مبتكرة وجديدة في البيت

طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون زيت، الباذنجان المقلي من أكثر الأكلات الشعبية المحببة جدًا لدى الكثير من الناس، والتي يتم تناوله مع العديد من الأكلات الشعبية الأخرى المصرية المميزة، ويحتوي الباذنجان كنوع من الخضروات المفيدة جدًا، على الحديد الذي يساعد في بناء الجسم، ويفضل أن يتم قلي الباذنجان بشكل صحي بدون استخدام الزيت حتى يكون له طعم مميز وليس له أي سلبيات على الصحة وهذه الطريقة هي التي سوف نتعرف من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون زيت

من المتعارف عليه أن الباذنجان من أكثر المأكولات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من الزيت، ويمكنكم الآن الاستغناء عن الزيت في عمل أفضل باذنجان صحي ومفيد وخطوات تحضيره كالتالي:

المكونات

كيلو من الباذنجان الكبير.

كمية مناسبة من المياه الساخن أربع ملاعق من الملح.

ملعقتين من زيت الذرة.

خطوات تحضير الباذنجان المقلي المقرمش