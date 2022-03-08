تردد قناة RT الجديد نايل سات وعلي الاقمار الاخري المختلفة

تعد قناة RT channel إحدى أشهر القنوات الاخبارية في العالم وهي تابعة للحكومة الروسية وتبث أخبارها باللغة العربية الفصحى في جميع أنحاء الوطن العربي علي الاقمار الصناعية المختلفة مثال النايل سات والعرب سات والهوت بيرد وياه سات وتقوم ببث الأخبار روسيا والاخبار العربية بشكل يومي علي مدار 24 ساعة دون توقف وتتميز عن غيرها بالعديد من الأفلام الوثائقية المثيرة التي تجذب إليها ملايين من المشاهدين وكانت قد بدأت عملها في عام 2005 م باللغة الانجليزية وتم إدخال اللغة العربية إليها في 2007م وتمت إضافة الاسبانية اليها عام 2009 م.

ترددات قناة RT channel علي الاقمار الصناعية المختلفة

القمر الصناعي التردد معدل التصحيح الجودة

النايل سات 10892 27500 SD

10892 27500 SD النايل سات 11373 27500 HD

عرب سات 11747 27500 HD

ياه سات 11977 27500 HD

هوت بيرد 12577 27500 HD

وتضم القناة تشكيلة كبيرة من البرامج المميزة منها

برنامج فن الحياة .

برنامج إسأل أكثر .

برنامج خط التماس .

برنامج بانوراما .

برنامج قصارى القول .

برنامج تحقيقات .

برنامج بالتفاصيل .

برنامج فن الحياة .

وتتميز القناة عن غيرها في عدد من المحاور منها

يتم بث القناة بجودة عالية HD وبصورة مجانية تمامًا دون انقطاع او تشويش علي مستوي الوطن العربي وتضم القناة عدد من البرامج الحوارية المتميزة والرائدة في المجال السياسي وكذلك عدد من المحللين السياسيين ذوي الخبرة الكبيرة وكذلك تحتوي القناة علي عدد من الأفلام الوثائقية ذات القيمة العالية التي تعرض تاريخ رائع وأحداث من الماضي كما انها تتميز عن غيرها بتعدد مجالاتها ومؤهلاتها ومحتواها الاخباري الذي يغطي جميع أنحاء العالم وتعرض القناة جميع الآراء بمنتهى المصداقية وبشفافية تامة و تستضيف عدد من الخبراء الروسيين لإبداء آرائهم في القضايا السياسية الشائكة دون تحيز لأي طرف علي حساب الآخر.