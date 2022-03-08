عاجل.. بوتين: لن نرسل المجندين أو جنود الاحتياط إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن بوتين، أعلن اليوم الاثنين، أن جنود الخدمة الإلزامية فى الجيش الروسى لم ولن يشاركوا فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسى، أن العملية فى أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسى لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن فى العملية العسكرية الخاصة، ضمن خطابه عن اليوم العالمى للمرأة، والذى يوافق 8 مارس من كل عام.

وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".

وأضاف، "أود أن أؤكد أن الجنود فى الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا فى الأعمال القتالية. ولن يكون هناك استدعاء إضافى لجنود الاحتياط".