عاجل.. واشنطن: 100 لاجئ أوكرانى يعبرون الحدود إلى بولندا كل دقيقة

جدة - نرمين السيد - قالت المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مساء اليوم الاثنين، إن 100 لاجئ أوكرانى يعبرون إلى بولندا فى الدقيقة الواحدة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأشارت جرينفيلد، فى كلمتها بمجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا، إلى أن الوضع الإنسانى فى أوكرانيا يتدهور بسرعة كبيرة. وطالبت جرينفيلد روسيا بتسهيل مهمة منظمات الإغاثة، داعية لوقف فورى للأعمال العدائية للسماح بإجلاء المدنيين. وأوضحت مندوبة أمريكا فى الأمم المتحدة، أن الحرب فى أوكرانيا حولت نصف مليون طفل إلى لاجئين.

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