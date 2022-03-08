عاجل.. أول تعليق من الرئيس الأوكرانى بعد وقف روسيا لـ إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالات أنباء عالمية أن الرئيس الأوكرانى أكد فى تصريح مقتضب له قائلا: "سنقوم بما يلزم لكسب هذه الحرب". يأتى هذا فى أول تعليق بعدما أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار فى مناطق بأوكرانيا اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. وأعلنت روسيا عن خطط لتوفير ممرات إنسانية فى أوكرانيا اعتبارا من الغد.

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