روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار بمدن أوكرانية في هذه الساعة

أعلنت روسيا، مساء الإثنين، وقفا محليا لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 07:00 ت غ، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.
وقالت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة العمليات الإنسانية في أوكرانيا في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن "روسيا الاتحادية تعلن نظام الصمت (وقفا لإطلاق النار) اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو (07:00 ت غ) يوم الثامن من مارس".
وأكدت أن السلطات الأوكرانية "لم تتمكن حتى الآن من ضمان عمل الممرات الإنسانية"، مشيرة إلى أن الوضع في العديد من المدن الأوكرانية "تدهور بسرعة واكتسب طابع كارثة إنسانية".
وذكرت وكالة أنباء "رايا" الروسية أن وقف إطلاق النار يهدف إلى إجلاء المدنيين من مدن كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي وماريوبول.
وقالت موسكو إنه سيتم إبلاغ السلطات الأوكرانية بطرق الإجلاء الجديدة للموافقة عليها قبل الساعة 00:00 ت غ.
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