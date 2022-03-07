جونسون يعلن عن مساعدات إضافية لأوكرانيا بأكثر من 230 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني (أكثر من 230 مليون دولار).

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الكندي والهولندي، قال جونسون إن "بريطانيا ستنضم إلى هولندا وكندا في مجموعة دعم دولية لأوكرانيا لتنسيق جهود المجتمع الدولي لتقديم مساعدة طويلة الأجل"، وحث الدول الأخرى على الانضمام.

وأضاف: ""بعد 12 يوما، من الواضح بالفعل أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أخطأ في التقدير. لقد قلل من تقدير مقاومة الأوكرانيين، وقلل من شأن زعيمهم وقلل من أهمية وحدة الغرب"، مشددا على "أننا سنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتعزيز تلك الوحدة في الأيام المقبلة لضمان فشل بوتين في هذا الغزو الكارثي لأوكرانيا".