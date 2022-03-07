عاجل.. روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت روسيا عن خطط لتوفير ممرات إنسانية فى أوكرانيا اعتبارا من الغد.

وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فى بيلاروسيا، فى وقت سابق اليوم.

ونقلت القناة عن وفد التفاوض الأوكرانى، أن هناك تقدما طفيفا حول الممرات الإنسانية فى المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأوضح وفد التفاوض الأوكرانى، أنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق مع روسيا يحسن الوضع بشكل كبير، مشيرا إلى أنهم سيواصلون المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار.

ومن جانبه أعلن وفد التفاوض الروسى، أنه من المبكر جدا التحدث عن أى شيء إيجابى بعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.