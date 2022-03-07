جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أكدوا مواصلة فرض العقوبات على روسيا.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أجرى بايدن محادثات عبر الفيديو مع ماكرون وشولتس وجونسون حول التطورات فى أوكرانيا. وأوضح البيت الأبيض أن الزعماء الأربعة أكدوا التزامهم بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا. ويعتزم مجلس النواب الأمريكى التصويت على إلغاء العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا وحظر صادرات النفط. وأعلنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون سيلغى العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا، ويمهد لمنع موسكو من دخول منظمة التجارة العالمية. وأشارت، فى بيان لها، أن مجلس النواب الأمريكى يبحث حاليا، وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا و3 دول أوروبية يؤكدون مواصلة العقوبات على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.