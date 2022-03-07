عاجل.. اليونيسيف: نصف النازحين من أوكرانيا أطفال

جدة - نرمين السيد - قالت المدير التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسيف" كاثرين راسيل، إن المنظمة تواجه صعوبات فى إيصال الإمدادات للمدنيين فى أوكرانيا.





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