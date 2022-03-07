عاجل.. روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تواصل تجاهل مطالبنا الأمنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح نيبينزيا فى كلمته بجلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الممرات الإنسانية التى تؤمنها روسيا فى أوكرانيا يتم تجاهلها، مشيرا إلى أن استهداف الممرات الإنسانية انتهاك للقانون الدولى.

وأكد مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، أنه سيتم تنفيذ وقف لإطلاق النار اعتبارا من صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن روسيا لا تمنع خروج المدنيين من أوكرانيا.

وأوضح مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، أن السلطات الأوكرانية رفضت التعاون لإجلاء المدنيين من خاركيف وسومى.