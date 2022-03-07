جدة - نرمين السيد - وأوضح نيبينزيا فى كلمته بجلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا، أن الممرات الإنسانية التى تؤمنها روسيا فى أوكرانيا يتم تجاهلها، مشيرا إلى أن استهداف الممرات الإنسانية انتهاك للقانون الدولى.
وأكد مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، أنه سيتم تنفيذ وقف لإطلاق النار اعتبارا من صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن روسيا لا تمنع خروج المدنيين من أوكرانيا.
وأوضح مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، أن السلطات الأوكرانية رفضت التعاون لإجلاء المدنيين من خاركيف وسومى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تواصل تجاهل مطالبنا الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.