البيت الأبيض: واشنطن ولندن وباريس وبرلين يريدون زيادة كلفة الحرب على روسيا

قال مراسل إكسترا نيوز بواشنطن، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أجرى محادثات عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسى إيماونيل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتس ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون حول التطورات فى أوكرانيا.

قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد زيادة كلفة الحرب على روسيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن بايدن وماكرون وشولتس وجونسون أكدوا التزامهم بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، موضحة أن بايدن وماكرون وشولتس وجونسون أكدوا مواصلة فرض العقوبات على روسيا.

وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادى عشر على التوالى، بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضى الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.