عقود النفط الآجلة تواصل المكاسب والخام الأمريكى يقفز 5%

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، ضمن متابعتها لمستجدات الأحداث فى الأزمة الأوكرانية، عن وكالة "رويترز"، أن عقود النفط الآجلة واصلت مكاسبها، كما قفر سعر الخام الأمريكى 5%.





وقال محللون إن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخير فى اختتام المحادثات النووية الإيرانية وبالتالى التأخير فى احتمال عودة الخام الإيرانى إلى الأسواق العالمية التى تعانى بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.

وشاب غموض محادثات إحياء الاتفاق النووى الإيرانى لعام 2015 مع القوى العالمية يوم الأحد فى أعقاب مطالب روسيا بضمانات من الولايات المتحدة بأن العقوبات التى تواجهها بشأن الصراع فى أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع طهران. وقالت مصادر إن الصين طرحت مطالب جديدة.

وردا على مطالب روسيا، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن يوم الأحد إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لا علاقة لها باتفاق نووى محتمل مع إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12.28 دولارا أو 10.4 فى المئة إلى 130.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2305 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 10.70 دولار أو 9.3 فى المئة إلى 126.38 دولار.

وارتفع كلا الخامين فى الدقائق القليلة الأولى من التداول يوم الأحد إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008 حيث بلغ برنت 139.13 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.

وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008 ، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولار للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولار.