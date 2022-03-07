فرنسا تطلب من مواطنيها الذين ما زالوا فى أوكرانيا المغادرة فورا

جدة - نرمين السيد - كما أوصت باريس، فى وقت سابق، الفرنسيين فى روسيا بمغادرتها فى ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوى مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان إن "السفر إلى روسيا أو منها يواجه صعوبات كبيرة بسبب إغلاق المجال الجوى بين روسيا والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن شركة "أيروفلوت" الروسية أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس.

وأضافت: "علما بالنقص فى الرحلات الجوية نوصى بشدة الفرنسيين الذين ليس وجودهم فى روسيا ضروريا، أن يغادروا طالما ذلك ممكن".

وفى وقت سابق من السبت أصدرت هيئة الطيران الروسية توصية لشركات الخطوط الجوية للبلاد بالحد من حركة السفر إلى الخارج.

وأوصت هيئة الطيران الروسية بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارا من 6 مارس، ومن الخارج بدءا من 8 مارس.