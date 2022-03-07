افتتاح معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي

افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يوم الاثنين، معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 دبي، بحضور أكثر من 18 ألف مشارك خلال أيام المعرض الممتدة إلى 9 مارس الجاري.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة عارضة من 131 دولة وسيسلط الضوء على خمسة قطاعات رئيسية هي النقل والتوزيع والحلول الذكية والطاقات المتجددة والنظيفة ومولدات النسخ الاحتياطي والطاقة الحرجة واستهلاك الطاقة وإدارتها.

وسيوفر الحدث منصة مثالية لمعرفة المزيد حول بدائل وحلول الطاقة، بما في ذلك حلول الرقمنة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية من بين العديد من الأمور أخرى، بحسب وكالة "وام".

و قال عزان محمد، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة والمرافق، إن دورة هذا العام من الحدث ستوفر منصة مثالية لتأمين الاستقرار وتحديد الفرص الجديدة في قطاع الطاقة بالتزامن مع التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 خلال العامين الماضيين.

كما ستُعقد عدة جلسات نقاش رئيسية والتي سيكون لكل منها دور رئيسي في تحقيق أهداف أسواق الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام.

وشهد اليوم الأول من الحدث انطلاق ثلاثة مؤتمرات بما في ذلك منتدى الطاقة والمرافق العالمية الذي افتتحه المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

وسيوفر المؤتمر منصة مثالية لخبراء الصناعة من أجل مناقشة القيادة الفكرية والتعاون والحلول لمواجهة تحول الطاقة داخل القطاع، من خلال سلسلة من اللجان الإستراتيجية رفيعة المستوى والجلسات الفنية ومناقشات المائدة المستديرة وورش العمل.

وقد سلطت الجلسة الافتتاحية للحدث الضوء على خارطة الطريق لإزالة الكربون والتي استضافتها شركة "جنرال إلكتريك" ووزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الطاقة - أبوظبي وبلدية رأس الخيمة.