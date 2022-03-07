كندا تفرض عقوبات ضد 10 مواطنين روس
أعلنت كندا عن إدراج 10 مواطنين روس على قائمتها السوداء على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في وثيقة نشرت على موقع الحكومة الكندية اليوم الاثنين، أن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات هم:
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
فلاديمير سولوفيوف، مذيع البرامج
مرغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة RT
قسطنطين إرنست، رئيس تحرير القناة الأولى بالتلفزيون الروسي
أوليغ ديريباسكا، رجل الأعمال
إضافة إلى خمسة أشخاص آخرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في لندن أن سلطات بلاده تفرض عقوبات ضد 10 مواطنين روس.
وكان ترودو أعلن في اليوم التالي على إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن فرض بلاده عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف.وكالات
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