موعد صرف دفعة حساب المواطن الدفعة 52 في شهر مارس وخطوات وشروط تسجيل حساب جديد

هو نظام قامت الحكومة السعودية بالبدء فيه خلال شهر ديسمبر في سنة 2017، والهدف والفائدة من هذا البرنامج هو تقليل الحمل على كافة المواطنين السعوديين، ويقوم أيضا بتقديم المساعدات المالية لكافة الأفراد الذين يعانون من الدخل المنخفض وكذلك المتوسط، فقد يعمل حساب المواطن علي تعويض الأشخاص الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية، والذين يعانون من مخاطر كثيرة وذلك يحدث بسبب التوسعات الكبيرة التي حدثت اقتصاديا في المملكة، وذلك حتى نضمن مستوى معيشي أفضل بالنسبة للمواطنين وكذلك لتقليل الأعباء التي يعانون منها.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

من المعروف أنه يتم إيداع دفعة حساب المواطن في يوم 10 من كل عام ماعدا اليوم العاشر المتوافق مع الإجازات الرسمية، فهناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب على المواطن الذي يرغب في التسجيل في حساب المواطن القيام بها، وهذه الخطوات هي:

الالتحاق على البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا البرنامج.

علي المواطن الضغط على كلمة تسجيل جديد.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح دون حدوث أي خطأ.

وفي حال أنها المواطن كافة البيانات عليه النقر علي زر التعهد، وأن يقر بصحة البيانات التي قام بإملائها.

وبعد ذلك عليه النقر على تسجيل.

وبعد ذلك عليه كتابة اسم المستخدم الذي كان قد كتبه مسبقا ورقم المرور الذي قد وصل إلى هاتفه عن طريق رسالة نصية.

ثم النقر على زر الدخول.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط والمواصفات التي يجب أن تكون متواجدة في كل فرد يريد الحصول على هذا الدعم المقدم عن طريق حساب المواطن، ومن هذه الشروط ما يلي: