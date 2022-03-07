اختتام ثالث جولات مفاوضات روسيا وأوكرانيا وتقدم حول الممرات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن وفد التفاوض الأوكرانى، أن هناك تقدما طفيفا حول الممرات الإنسانية فى المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وأوضح وفد التفاوض الأوكرانى، أنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق مع روسيا يحسن الوضع بشكل كبير، مشيرا إلى أنهم سيواصلون المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار.

ومن جانبه أعلن وفد التفاوض الروسى، أنه من المبكر جدا التحدث عن أى شيء إيجابى بعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.