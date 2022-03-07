الاتحاد الأوروبى يدرس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إنه اتفق مه نظيره الليتوانى على الخطوة المقبلة للانضمام للاتحاد الأوروبى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". ووقع زيلينسكى قبل نحو أسبوع على طلب رسمى لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبى. وطلب زيلينسكى من الاتحاد الأوروبى، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها فى مواجهة العملية العسكرية الروسية.

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