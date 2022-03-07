جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "إكسترا نيوز" ضمن متابعتها لمستجدات الأحداث بشأن الأزمة الأوكرانية، بأن مجلس النواب الأمريكى يعتزم التصويت على إلغاء العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا وحظر صادرات النفط.





وأعلنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن المجلس بصدد مناقشة مشروع قانون سيلغى العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا، ويمهد لمنع موسكو من دخول منظمة التجارة العالمية. وأشارت، فى بيان لها، أن مجلس النواب الأمريكى يبحث حاليا، وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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