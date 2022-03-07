تفاؤل أوكراني بنتائج المباحثات.. والمفاوضون الروس غير راضين

تباينت المواقف، يوم الاثنين، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المباحثات بين الأوكرانيين والروس في بيلاروسيا، وسط تفاؤل من مبعوثي كييف بـ "بعض النتائج الإيجابية"، فيما أكد مفاوضو موسكو عدم الرضا على ما جرى التوصل إليه.

وأكد مفاوض أوكراني التوصل إلى نتائج وصفها بـ"الإيجابية" حول الممرات الإنسانية، خلال المفاوضات مع الروس، بينما تدخل الحرب يومها الثاني عشر.

وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئاسية الأوكرانية "حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية".

وتابع المفاوض الأوكراني "سيتم إدخال تغييرات، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي".

وأشار إلى أنه بالنسبة للمسائل الجوهرية، لا سيما تلك المتعلقة بوقف إطلاق النار "ستتواصل مناقشات مكثفة"، ثم أضاف أنه "ليست ثمة حتى اليوم نتائج يمكنها أن تحسن الوضع".

في المقابل، قال مفاوض روسي إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف لم تكن "بمستوى تطلعات" موسكو.

وأضاف فلاديمير مدينسكي، في تصريحات نقلها التلفزيون "نأمل أن نتمكن في المرة المقبلة من تحقيق تقدم أكبر".

وأعرب المفاوض الروسي عن أمله في أن يكون ثمة التزام وشيك بإقامة الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

عقبة الممرات

وفي وقت سابق، رفضت الحكومة الأوكرانية الممرات الإنسانية للمدنيين، باتجاه روسيا وبيلاروسيا، بينما طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعقوبات "أقسى" على روسيا.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، الاثنين، أن كييف ترفض الممرات الإنسانية باتجاه بيلاروسيا وروسيا التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين من مدن تتعرض للقصف.

وقالت: "هذا ليس خيارا مقبولا" مشيرة إلى أن المدنيين الذين يشملهم قرار الإجلاء في مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي "لن يذهبوا إلى بيلاروسيا ليستقلوا بعد ذلك الطائرة باتجاه روسيا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي فتح ممرات إنسانية عدة وتعليق إطلاق النار في مناطق محددة لإجلاء المدنيين من مدن خاركيف وكييف وماريوبول وسومي الأوكرانية التي تشهد معارك عنيفة.

شروط روسية

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم الكرملين، الاثنين، الشروط التي بوسعها أن تؤدي لتوقف الحرب في أوكرانيا فورا، إذا تحققت.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة أنباء رويترز، إن موسكو أبلغت أوكرانيا بأنها يمكن أن توقف العمليات "في أي لحظة" إذا استجابت كييف للشروط الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لا بد أن تعدل أوكرانيا الدستور، وتنبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل"

أما الشرط الثاني، فهو وقف العمليات العسكرية الأوكرانية تماما، كما أن روسيا ستنجز خطوة نزع السلاح في أوكرانيا، وفقا لبيسكوف.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، على شرط عتراف أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، كما عليها الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين.

وأضاف بيسكوف أن أوكرانيا على علم بالشروط، "وقيل لهم إن كل هذا يمكن أن يتوقف في لحظة".