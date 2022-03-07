الآن موقع استطلاع نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2022 الدور الأول وزارة التربية والتعليم نتائج التمهيدي بالرقم الامتحاني

موقع استطلاع نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2022 الدور الأول تزداد معدلات البحث في هذا التوقيت من جانب عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق، وذلك للتعرف على نتائج الدور التمهيدي هذا العام 2022 في جميع محافظات العراق بشكل عام، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور التمهيدي خلال الأيام الأخيرة في جميع المدارس بكافة أنحاء العراق في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في العراق إلكترونيا بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

موقع استطلاع نتائج السادس الابتدائي الخارجي 2022 الدور الأول

بدأ العديد من المحافظات في العراق بالفعل في طرح نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في العراق، وذلك بعدما انتهت أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب الانتهاء من رصد جميع الدرجات الخاصة بالطلاب بجميع أنحاء المحافظات تمهيدا ليتم طرح النتائج إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني فقط، فمن المقرر أن يتم طرح جميع النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد جاءت نسب النجاح الخاصة بالطلاب المعلنة حتى الآن مرتفعة مقارنة بالنتائج الخاصة بالسنوات الماضية.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي عبر موقع نتائجنا 2022

سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية الحصول على نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي الدور التمهيدي في جميع أنحاء العراق من خلال الموقع الرسمي الخاص بطرح نتائج الطلاب وهو موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم استخراج النتائج بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.