بريطانيا: عملية روسيا العسكرية تظهر حاجة الناتو لإنفاق المزيد على الدفاع

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية البرطانية، ليز تروس، اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تظهر أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) يحتاج إلى إنفاق المزيد على الدفاع وتحسين طريقة عمل التحالف.





وأضافت الوزيرة - فى تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية -: "ليس هناك شك فى أن الغرب لم يتصرف فى وقت مبكر بما فيه الكفاية أو بشكل حاسم. الحقيقة هى أن الرئيس بوتين لم يأخذ تهديدات الردع بجدية كافية". وتابعت: "ما يتعين علينا فعله الآن هو تقوية الناتو، وتحديدًا فى الجناح الشرقى. لقد نشرنا بالفعل المزيد من القوات فى إستونيا، لكن ما زال هناك المزيد لفعله. علينا أن نكون جادين بشأن الإنفاق الدفاعى عبر الناتو".

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