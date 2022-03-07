97 وفاة و39979 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :-أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 97 وفاة و39979 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13882 وفاة و1654677 إصابات.

ووفق التقرير الاسبوعي لحالات كورونا (كوفيد-19) في الأردن، من 26/شباط إلى 4/آذار، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا الأسبوع، 20.36 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 67959 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، إلى المستشفيات 704 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 807 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 603 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 14 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 73150 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1572836 حالة.

كما أشار إلى إجراء 196406 فحصاً؛ ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16211019 فحصاً.