نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تعلن شروط الحصول على منحة العاطلين عن العمل 2022 ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر ينبغي على كل شخص يريد أن يستفيد من إعانات البطالة في الجزائر 2021 أن يستوفي سلسلة من الاشتراطات والإجراءات، ومنها أن يكون المتقدم فقط حاملاً للجنسية الجزائرية، وأن مقدم الطلب لا يعمل، ولم يتلق أي دعم من أي جهة أخرى أو هناك مصادر أخرى للدخل، ويجب أن يتراوح عمر مقدم الطلب بين 19-60 سنة، وفي هذه الحالة تعطى الأولوية للأكبر سناً، وأخيراً، يجب أن يكون المستفيد مسجلاً لدى وكالة التوظيف الحكومية، وسوف نقدم المزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة في هذا التقرير

منحة البطالة في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عن إعانة، يتم منحها إلى الشاب العاطل عن الوظائف، ليصبح بذلك في مقدمة الدول الإفريقية التي توافق على هذه المبادرة، ستدفع إعانات البطالة المقدرة بنحو 13 ألف د.ج (82 يورو) ابتداء من مارس المقبل.

هذا إلى جانب التغطية التأمينية على الصحة، وسوف سيتم احتساب المكافأة في ميزانية 2022، حيث تقدر نسبة العاطلين في الجزائر حوالي 15٪، والحد الأدنى للرواتب في الجزائر هو 20000 د، تقريبًا 125 يورو، أي أن هذا الدعم يساوي ما يزيد عن النصف.

تتوقف المنحة إذا نجح الشخص الذي تقدم بطلب من التوظيف في أحد الوظائف، بمساعدة وكالات التوظيف الحكومية، لذلك فهذه المنحة خاصة، ولن يتمكن المستفيد من الحصول عليها بعد ذلك، كما يتم حذفها إذا حصل المستحق سابقًا على وظيفة دولة الجزائر.

موعد صرف إعانات البطالة في الجزائر

من المقرر أن توزع إعانات العاطلين في الجزائر اعتبارًا من 1 مارس 2022، حاليًا وصل عدد إعانات البطالة في الجزائر إلى حوالي 800000.

أهداف إعانات البطالة في الجزائر

يمكن تلخيص هدف منحة الجزائر للبطالة في الجزائر في النقاط التالية: