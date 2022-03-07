جونسون: العقوبات على إمدادات الطاقة الروسية مطروحة على الطاولة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لندن وحكومات غربية أخرى تدرس بجدية فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية ردا على العملية العسكرية الجارية فى أوكرانيا.





وأفاد جونسون خلال مؤتمر صحفى مشترك من لندن مع نظيريه الهولندى والكندى، نقلت عنه صحيفة الجارديان البريطانية "شيء ربما لم نكن نفكر فيه أبدًا قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، بات مطروحا الآن كثيرًا. علينا جميعًا أن نفكر فى كيفية الابتعاد والاعتماد على منتجات الطاقة الروسية". وتابع "تقليل اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية يجب أن يتم بشكل تدريجى، فى وقت تفرض فيه الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الاقتصاد الروسى - تستثنى قطاع الطاقة- بسبب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا".

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