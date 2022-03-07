مصرع 7 فى إعصار بولاية آيوا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير إدارة الطوارئ فى الولاية، ديوجينيس أيالا، فى تصريح اليوم الإثنين، إن ستة من سكان مقاطعة "ماديسون" بالولاية لقوا مصرعهم خلال العاصفة، مضيفًا أن العاصفة دمرت حوالى 52 منزلاً فى البلاد فى نطاق13.7 ميل وسرعات رياح تصل إلى 155 ميلاً فى الساعة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أيالا أن أكبر ضحية للعاصفة تبلغ من العمر 72 عامًا، وأن اثنين من الضحايا تقل أعمارهم عن خمس سنوات، قائلا "هذا أسوأ ما شاهدناه منذ وقت طويل".