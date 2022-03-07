هولندا: العملية العسكرية الروسية تلقى ظلالا حالكة على أوروبا

جدة - نرمين السيد - ودعا رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى وقف ما وصفها بـ"الأعمال العدائية فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث طلب كييف بالانضمام للاتحاد الأوروبى.

وقال ميشيل - فى تغريدة على (تويتر) اليوم الاثنين- "ناقشت مع الرئيس بوتين الوضع المأساوى الذى يتكشف فى أوكرانيا، وأكدت على إدانة الاتحاد الأوروبى بأشد العبارات للعدوان الروسى على أوكرانيا".

وتابع رئيس المجلس الأوروبى: "دعوت الرئيس الروسى لوقف الأعمال العدائية على الفور، وضمان المرور الإنسانى الآمن والوصول إلى المساعدات.. كما تم التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية.. واتفقنا على مواصلة الاتصالات".

من جهة أخرى، قال رئيس إقليم "دونيتسك" دينيس بوشيلين - فى تصريح نقلته قناة روسيا اليوم - إنه وفقا لمعلومات استخبارية كانت القوات الأوكرانية تخطط لمهاجمة دونيتسك ولوجانسك فى إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم فى الثامن من مارس الجارى.

وفى سياق آخر، نقلت وكالة تاس الروسية، عن مصدر فى خدمات الطوارئ الروسية، أنه كان هناك بلاغ من مجهول عن قنابل مزروعة فى محطات ياروسلافسكى وكازانسكى ولينينجرادسكى للسكك الحديدية فى موسكو وكذلك فى محطة مترو أنفاق كومسومولسكايا، وتم إرسال فريق متخصص كلاب إلى هذه الأماكن وتبين بالفحص عدم وجود شيء وأن محطات السكك الحديدية ومحطة مترو الأنفاق تعمل فى وضعها الطبيعى.