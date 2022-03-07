حرس الحدود البولندى: وصول نحو 1.1 مليون لاجئ أوكرانى منذ 24 فبراير

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) أوردها (راديو بولندا) فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه "منذ 24 من فبراير، عبر إجمالى مليون و67 ألف شخص إلى بولندا قادمين من أوكرانيا".
ووفقا لحرس الحدود البولندى، فقد تم تسجيل وصول 142 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا إلى البلاد خلال يوم أمس الأحد وحده.
وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية فى وارسو بأن أغلب الأشخاص الذين عبروا الحدود إلى بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية ولكن هناك أيضا أشخاص من جنسيات إفريقية وآسيوية بين اللاجئين الأوكرانيين.
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