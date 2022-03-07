الكاظمى يؤكد حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحى فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الكاظمى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين- أن الأخير "استقبل المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظرى والوفد المرافق له، حيث أكد رئيس الوزراء العراقى حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحى، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، على الرغم من التحديات والعقبات التى نجح العراق فى تجاوز العديد منها، معربا عن شكره لمنظمة الصحة العالمية".

وأكد الكاظمى، عزم الحكومة العراقية على إعادة الاعتبار إلى النظام الصحى العراق، كى يتمكن من تلبية طموحات المواطن، وذلك بالاعتماد على الجهو د الذاتية والاستعانة بالمنظمات الدولية".

من جانبه، أثنى المنظرى على نجاح العراق فى إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وهو الأمر الذى دفع بالمنظمة إلى اختيار العراق، ليكون أحد خمسة بلدان على مستوى العالم لإجراء برنامج المراجعة الشاملة للنظم الصحية وتطويرها الذى تبنته المنظمة، وتأكيدا لنجاح الكوادر الطبية العراقية فى خوض التحدى إزاء الجائحة، فإن البرنامج سيتم عبر التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجامعة بغداد بالإضافة إلى الجهات الأخرى".