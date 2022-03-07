لائحة إيقاف الخدمات الجديدة وطريقة رفعها من البنك

لائحة إيقاف الخدمات الجديدة قامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، وهو إجراء قضائي يتم إصداره في حق أحد المواطنين الذي قام بمخالفات للقانون السعودي، ما لم يقم بدفع رسوم المخالفات المستحقة، أو أن له دين على أحد الأشخاص ولم يقم بدفع هذا الدين وبات يتهرب منه، أو القيام بمعاملات بنكية غير شرعية والتأخر في سداد حق البطاقات مسبقة الدفع وتراكم الديون على حساب المواطن في البنك، ومن يطبق عليه عقوبة إيقاف الخدمات الجديد يتم حرمانه من أي خدمات حكومية والتي تشمل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية السعودية وجواز السفر السعودي وتجديد الإقامة للوافدين، ويمكن طلب رفع إيقاف الخدمات مؤقتا وفقا للشروط تضعها الوزارة، لا يرفع الإيقاف مباشرة بل يستغرق 24 ساعة تقريبا حتى يتم تنفيذ الطلب، لكن يجب أن تعلم أن الطلب المقدم هو طلب معرض للرفض أو الموافقة على حد سواء، حيث يمكن أن لا تكتفي المحكمة القضائية بالصلح المقدم وتقوم بالاعتراض عليه، على الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها أن تلتزم بتنفيذ الحجز الذي تأمر به المحكمة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة والإجراءات التي تبينها اللائحة، إذا اقتضى تنفيذ الحجز استخدام القوة الجبرية؛ فللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة بذلك، اذا اتفق الطرفان على إنهاء التنفيذ، فلا بد أن يتضمن الاتفاق تحديد من يتحمل مصروفات التنفيذ إن وجدت.

لائحة إيقاف الخدمات الجديدة

قامت وزارة العدل مؤخرا بإجراء تعديلات في نظام إيقاف الخدمات الجديد حيث تضمنت التعديلات، المادة رقم 46 حيث نصت أن المواطن الذي يصدر في حقه هذا الإجراء القضائي يمنع من الخدمات الحكومية، وأيضا المادة رقم 83 وتم أدخال بعض التعديلات وهي أن المواطن يقع عليه عقوبة الحبس الإلزامي غير قابل للنقد عند بلوغ الدين المليون ريال سعودي أو ما يزيد، على أن يكون قد تأخر في الدفع أكثر من 3 أشهر، وفي حالة تقديم دعوة إعسار سداد من المواطن الذي تكاثر عليه الدين يتم إمداد فترت السماح إلى 6 أشهر، ومن حق صاحب الدين أن يطلب دينه من بعد انتهائهـ وفي حالة الحبس يتم استجواب المواطن في 15 يوما من يوم حبسه.

رفع إيقاف الخدمات من البنك