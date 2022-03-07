سلفة منحة الـ 1000 ريال سعودي دعم ومساعدة مالية للمواطن تمويل الأفراد

الحصول على منحة الـ 1000 ريال من منصة سلفه في المملكة العربية السعودية حيث تعتبر إحدى المنصات التي تقدم دعم ومساعدة مصغرة للأفراد لكي تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة، وهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي ، وتعتبر هذه المنصة تتيح خدمة المعاملات البنكية باستخدام الهاتف المحمول من خلال الانترنت بشكل فعال وآمن ويهدف هذا الذكاء الاصطناعي إلى تيسيير المعاملات المادية والمالية، وتطوير تلك الخدمات بالتسجيل في المنصة وتتيح منصة سلفه تمويل الأفراد بمبلغ دعم يبدأ من ١٠٠٠ ريال سعودي وحتى ٥٠٠٠ ريال سعودي، وهذه المنحة تكون طبقا لقواعد ومعايير الشريعة الإسلامية بهامش فائدة بسيطة جداً، وأيضاً توفر المنصة طريقة السداد حسب الظروف الخاصة للمواطن، والمبلغ المناسب وهذه السلفة تحصل عليها خلال دقائق بسيطة من تقديمك على طلب المنحة.

منصة سلفة منحة الـ 1000 ريال دعم للمواطن

تعتبر منصة سلفة خاصة بقطاع الأفراد من الأشخاص العاملين بالقطاع الحكومي في السعودي سواء كانوا رجال أو نساء، وتدعمهم في الحصول على منحة كمساعدة مالية على الراتب حتى يتم سداد باقي التكاليف المعيشية، وأهم ما يميزها هي تقديمها لمبلغ مالي شخصي قصير الأمد بمبلغ يبدأ من 1000 ريال سعودي حتى 5000 آلاف ريال وتصل فترة السداد لستة أشهر بأقساط بسيطة ويمكن بكل سهولة اختيار فترة السداد ما بين شهر حتى 6 أشهر، ويمكن السلفة بدون كفيل أو تحويل راتب، ومن خلال السطور نتعرف على الشروط للحصول على الدعم المالي.

خطوات الحصول على منحة سلفة

يمكن الحصول على دعم مالي للمواطن السعودي بقيمة 1000 ريال سعودي وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على البوابة الإلكترونية منصة سلفة أو تنزيل التطبيق الخاص بها.

اختيار تسجيل دخول ثم انشاء حساب جديد.

تسجيل بيانات العميل مثل رقم المحمول والبريد الإلكتروني ورقم الهوية بالإضافة كلمة المرور.

قراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

الضغط استكمال البيانات.

النقر على طلب تمويل.

تحديد مبلغ السلفة وتحديد فترة السداد وطريقة الدفع.

سوف يتم إيداع المبلغ المطلوب في حسابك خلال يوم واحد من الطلب.

شروط الحصول على تمويل الأفراد منصة سلفة

توجد بعض الشروط والمعايير للحصول على تمويل سلفة وتلك الشروط تتلخص في الشروط التالية:-