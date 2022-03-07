رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf جميع الاقسام

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من كافة الإجراءات التي جاءت قبل ان يتم الاعلان وصدور نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها بالفعل بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو سنبدأ الان فى استعراضها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على اعلان نتائج نتائج القبول الموازي للقبول بالجامعات العراقية حيث طبقت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت أثناء التقديم على القبول الموازي حيث مكنت وزارة التربية والتعليم العراقية عشرات الآلاف من الطلاب من التقديم على القبول الموازي على ان يتم الاعلان والاشارة على اعلان تلك النتائج اون لاين بعدما ان أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة التخصصات التي جاءت أمام الطلاب سواء على مستوى كلية الطب او كلية العلوم او كلية الاسنان او باقي التخصصات والكليات التي جاءت أمام الطلاب، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي او شتى المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي سنتابع الآن نستعرض مع حضراتكم على نحو الكتروني عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي