شروط الحصول على خدمة تيسرت من منصة إحسان الخيرية طريقة التسجيل بالمنصة. توفر الحكومة السعودية للمواطنين عدد كبير من المؤسسات والمنشآت التي هدفها الأساسي هو تقديم المساعدة للمواطنين. كما تعتبر منصة إحسان الخيرية هي أحد أهم المؤسسات التي تساعد المواطن. وفي هذه الفترة تزداد عمليات البحث من قبل المواطنين عن التسجيل في المنصة وكذلك عن خدمة تيسرت. سواء كان هؤلاء ممن يريدوا التبرع داخل المنصة أو من يحتاجوا إلى مساعدة من قبل المنصة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في المنصة و كذلك شروط إستحقاق تيسرت. كما يمكنك التعرف أيضاً على برنامج الأضاحي من منصة إحسان طريقة التسجيل والحجز وكيفية الاستفادة من المنصة.

شروط الحصول على خدمة تيسرت من منصة إحسان الخيرية

تعتبر منصة إحسان الخيرية هي واحدة من أهم المنصات الوطنية الخيرية التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث تقدم المنصة للمواطنين عدد كبير من الأعمال الخيرية وكذلك الكثير من البرامج الخيرية. كما تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة هي خدمة تيسرت وهدفها هو تقديم المساعدة للمديون الغير قادر على السداد في سداد الدين. ويتم تقديم الخدمة لمن تم الحكم عليهم وسجنهم كنا يتمكن الغير مسجون أيضاً من الاستفادة من الخدمة ولكن عند توافر بعض الشروط. ويمكننا عرض أهم الشروط المطلوبة لإستحقاق الخدمة كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للخدمة من أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي

كما يجب ألا يزيد مبلغ الدين عن 300 ألف ريال سعودي

يجب أن يكون هناك أمر صادر من محكمة التنفيذ كما يجب أن يمر عام على الأمر.

كما يشترط ألا يكون هناك أمر واجب النفاذ من المحكمة عليه غير الدين.

طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية

كما يعتبر أمر التسجيل في منصة إحسان الخيرية أمر هام بالنسبة المتبرع أو لمن يبحث عن المساعدة. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة كما يلي: