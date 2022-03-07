بالصور.. إجلاء 150 مصريا بنجاح من رومانيا

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الاثنين، 150 مصريا من العالقين في أوكرانيا كدفعة ثانية ممن عبروا الحدود إلى رومانيا.

وقالت السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست: "لتسهيل عودة المواطنين العالقين في رومانيا بعد عبورهم الحدود الأوكرانية-الرومانية، أسفرت جهود السفارة على مدار الـ24 ساعة عن إرسال الحكومة المصرية طائرة الإجلاء الثانية لرومانيا".

وتابعت السفارة أنه: "تم إجلاء 150 مواطنا مصريا وقد وصلوا إلى القاهرة".

ومن جانبه قال السفير المصري في بوخارست، مؤيد الضلعي، لموقع دوت الخليج، إن جهود السفارة مستمرة في متابعة كل المصريين الذين يعبرون من أوكرانيا إلى رومانيا، وحين يتم تجميع عدد مناسب سيتم التنسيق من أجل رحلة الطيران المقبلة لإعادتهم إلى مصر.

وشدد على أن السفارة توفر كل احتياجات من يعبروا إلى رومانيا وترعاهم بشكل كامل لحين موعد عودتهم لمصر، وذلك تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.