شاحنة تقتحم بوابات السفارة الروسية في جمهورية إيرلندا

ألقت السلطات الإيرلندية القبض على رجل قاد شاحنة إلى الاصطدام ببوابة السفارة الروسية في دبلن.

وقالت الشرطة الأيرلندية إن الشاحنة اصطدمت ببوابات السفارة الروسية في طريق أورويل في جنوب دبلن. وألقت السلطات القبض على الرجل الذي قاد الشاحنة إلى السفارة الروسية. وشهدت السفارة الروسية، احتجاجات في الأيام الأخيرة، عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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