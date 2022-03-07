نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now الان مفعل نتائج المنح والقروض 2022 الأردن عبر رابط مديرية البعثات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج المنح والقروض 2022 الأردن، واحدة من أهم كلمات البحث في المملكة الأردنية الهاشمية هي نتائج المنح والقروض 2022 الأردن، حيث المواطنين بالمملكة الأردنية الهاشمية يبحثون عن نتائج الشمول، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي الأردنية عبر موقعها الرسمي على تويتر بأنه تم تفعيل رابط القروض والمنح عبر الشبكة، حيث سيتم تفعيل الموقع بإذن الله من عصر يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس لعام 2022، كما أنه سيتم إعلان النتائج عبر رسائل SMS على الرقم الذي قام الطالب بالتسجيل عليه، وعبر موقعنا الإخباري ثقفني سوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التعليم العالي.

نتائج المنح والقروض 2022 الأردن

قام سمو الملك عبد الله الثاني بالإعلان عن تقديم مجموعة من المنح والقروض للطلبة والطالبات في المرحلة الجامعية، وذلك من أجل مساعدة الطلاب على استكمال عملية تعليمهم، وتُقدم المنحة للطلبة والطالبات كل عام، وذلك بعد أن يتم تقديم الطلاب عليها، ثم فرز طلبات الطلبة والطالبات وترشيح الطلاب المقبولين بعد أن يتم التأكد من استحقاقهم حقًا لهذه المنح المقدمة من الوزارة للطلبة والطالبات، وقد سبق ووضح الدكتور مهند الخطيب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنه لن يزيد عدد الطلاب عن 45 ألف طالبة وطالب، علمًا بأن سيكون نسبة 60% منهم قروض وباقي النسبة 40% منح.

الاستعلام عن نتائج المنح والقروض 2022 الأردن

بعد الإعلان عن نتائج المنح والقروض 2022 الأردن، يمكن للطلبة والطالبات الذين قاموا بالتقديم على هذه المنح الاستعلام عن النتائج، هل تم قبولهم للحصول على المنح أو القروض أو لم يتم ترشيحهم للحصول عليها، وتأتي خطوات الاستعلام عن النتائج على النحو التالي:

يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على على موقع مديرية البعثات أو زيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية الموجودة على الشبكة.

أو زيارة الأردنية الموجودة على الشبكة. من الصفحة الرئيسية يقوم بالضغط على نتائج القروض والمنح لعام 2022.

يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به والتي منها رقمه الوطني والرقم السري.

يضغط الطالب في النهاية على كلمة عرض النتيجة، وبعدها ستظهر النتيجة فورًا أمامكم بالتفصيل.

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالإعلان عن النتائج الخاصة بالمنح والقروض 2022 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الإنترنت وكذلك عبر موقع مديرية البعثات الإلكتروني، ومن خلال الخطوات السابقة التي قدمناها لكم يمكنكم الاستعلام عن النتائج الآن دون الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة الجميع.