نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2022 في العراق وموقع التربية والتعليم العراقي epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022 ، بعد أن أدى الطلاب بالعراق امتحاناتهم في الفترة السابقة في جامعات العراق -امتحانات القبول- فنتحدث من خلال مقالتنا رواد موقع ثقفني عن نتائج القبول الموازي 2022 و أيضاً الحدود الدنيا للقبول الموازي 2022 وعلى موقع الوزارة نفسه والشروط التي يتطلب أن يحصل عليها الطالب للقبول بالجامعات المختلفة كما أيضاً سنستعرض لكم معدلات القبول ببعض الجامعات خلال العام الدراسي الحالي كل هذا وأكثر سوف نطلعكم عليه فتابعونا في السطور القادمة رواد موقع ثقفني فتابعونا.

نتائج القبول الموازي 2022

أصبحت طريقة الاستعلام إلكترونياً من الأساسيات الآن في كل الدول العربية تقريباً. وأصبحت من الأساسيات الآن نظراً لجائحة كورونا التي انتشرت. خاصة بعد تحوراتها الجديدة أوميكرون. وفي تلك الفقرة سنطلعك على خطوات الحصول على النتائج :

يجب الذهاب بشكل مباشر إلى بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم الضغط على قسم نتائج الطلاب.

كذلك الضغط على نتائج القبول الموازي (الفصل الدراسي الأول 2022).

ثم يجب كتابة اسم الطالب بشكل كامل ثم الرقم الامتحاني.

يجب اختبار المحافظة التي تخص الطالب.

وكذلك الضغط على أيقونة البحث.

بعد ذلك سيظهر لك كلمة “عرض النتيجة ” عندما تضغط عليها سيظهر لك ملف PDF.

يتم النقر على كلمة تنزيل ملف.

وبعد ذلك نقوم بالبحث عن نتيجة الطالب.

وفي الفقرات التالية سنتحدث عن الشروط الواجب توافرها في لطالب و عن الحدود الدنيا للقبول الموازي 2021-2022.

التقديم الموازي 2022

بعد أن قمنا بالتعرف على كيفية الحصول على نتائج القبول للطلاب. يجب معرفة الشروط التي تلزم الطالب لكي يحصل عليها للجامعات العراقية. ولذلك لكل تخصص معدل قبول وشروط معينة يتم تحديدها من قِبَل وزارة التربية والتعليم العراقية وهي كالآتي:

أولاً كليات المجموعة الطبية لابد أن يكون مجموع المعدل التراكمي للطالب ثلاث درجات فأكثر.

ثانياً كليات المجموعة الهندسية لابد أن يكون الحد الأدنى للقبول للطلاب بمعدل أربع درجات فأكثر.

كذلك بالنسبة لكليات العلوم فيجب أن يحقق معدل تراكمي خمس درجات فأكثر.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد فتم تحديد حصول الطالب على معدل ستة درجات لكي يتم القبول.

وفي الفقرة التالية نخبرك عن المزيد من أخبار التعليم بالعراق.

الاطلاع على نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

بعد أن أطلعناكم على الحدود الدنيا للقبول الموازي 2021-2022 فسوف نطلعكم في تلك الفقرة على النسب المئوية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية لبعض كليات الطب.

كلية طب بغداد تقبل من نسبة 99 بالمائة.

كلية طب الكندي تقبل من نسبة 98.8 بالمائة.

أما بالنسبة لكلية طب المستنصرية فتقبل بنسبة 98.50 بالمائة.

كلية طب البصرة تقبل من نسبة 99.5 بالمائة.

كلية طب الزهراء تقبل من نسبة 97.93 بالمائة.

كذلك كلية طب الفلوجة تقبل من نسبة 98.22 بالمائة.

طب كربلاء تقبل من نسبة 98.35 بالمائة.

طب القادسية تقبل من نسبة 98.33 بالمائة.

وكذلك طب الأنبار تقبل من نسبة 98.17 بالمائة.

طب العراقية تقبل من نسبة 98.33 بالمائة.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن نتائج القبول الموازي 2022 و القبول الموازي 2022 قد نالت إعجابكم.