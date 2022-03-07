رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر minha.anem.dz

منحة البطالة الجزائر، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن منحة البطالة المقدمة للشباب العاطلين، كما أوضحت الوكالة طريقة التسجيل في المنحة وشروط الحصول عليها بالإضافة إلى الموقع المخصص للتسجيل في المنحة، ولذلك فسوف نقوم بتوضيح كل تلك التفاصيل وأكثر من ذلك من خلال هذا المقال.

رابط التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz

بعد إعلان وكالة التشغيل الجزائرية عن أنطلاق منحة البطالة وذلك في الخامس والعشرون من شهر فبراير الماضي، أصبحت عمليات البحث تزاد وبشكل يومي عن طريقة التسجيل والبحث عن رابط التسجيل في تلك المنحة، ولذلك فسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الآن:

رقم بطاقة التعريف. رقم بطاقة طالب العمل.

وسوف تظهر أمماك الآن رسالة بالقبول أو الرفض، وفي حالة كان طلبك مرفوض وسوف تظهر لك رسالة “ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”.

وفي حالة قبول طلبك فسوف تنتقل للخطوة التالية.

تسجيل الاسم واللقب ورقم الحساب البريدي الخاص بالشخص المتقدم بالطلب.

تحديد موعد المقابلة مع مستشار الوكالة في مدينتك.

حفظ الطلب وطباعته وإرفاقه مع الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها أثناء المقابلة.

شروط طلب منحة البطالة في الجزائر

أوضحت وكالة التشغيل الجزائرية عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على منحة البطالة الجزائرية وهي ما تمثلت في:

السن لا يقل عن 19 عام، ولا يزيد عن 40 عام. توفير حساب بريدي مفعل. ليس لديه أي نشاط تجاري. عدم الانتفاع من إحدى برامج الدعم الحكومي. المتقدم غير مستفيد من إعانات الصندوق الوطني للتقاعد. تقديم الأوراق التي توضح الموقف من الخدمة الوطنية. عدم رفض أكثر من عرضين عمل مقدمين من وكالة التشغيل.

القيمة المالية لمنحة البطالة الجزائرية

تتمثل القيمة المالية المقدمة في منحة البطالة وفقاً لتوضيحات الوكالة الوطنية للتشغيل 1300 دينار جزائري، تصرف للشباب الأكثر احتياجاً في الجزائر، وفي حالة ثبوت عدم صحة المعلومات المقدمة أو أن الشخص المتقدم لديه تأمين فسوف يتم رفض طلب المنحة.