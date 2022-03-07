جونسون: تقديم 175 مليون جنيه إسترلينى لدعم أوكرانيا

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، مساء اليوم الاثنين، إنه يجب وقف إطلاق النار فى أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات.
وأضاف بوريل "طلبت من الصين أن تكون طرفا فى المبادرة السياسية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا".
وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبى يعمل على إرسال مساعدات للشركاء على حدود أوكرانيا.
وأعرب الاتحاد الأوروبى، عن خشيته من ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين خلال فترة وجيزة.
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