عاجل.. بلينكن: روسيا تملك قوة هائلة وقادرة على طحن الجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الليتوانى جابريليوس لاندسبيرجيس، إن "العقوبات والتدابير المتخذة ضد روسيا تتجاوز كل التوقعات وهى غير مسبوقة".

واعتبر أن العقوبات ستؤثر بشكل ملموس على روسيا وأن "حرمانها من التكنولوجيا سيكون له أثر طويل المدى".

وتناول بلينكن سير العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، قائلا إن روسيا تملك "قوة هائلة مقارنة بأوكرانيا وقادرة على طحن الجيش الأوكرانى"، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بضرورة وقف العمليات القتالية فى أوكرانيا فى أسرع وقت.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة سترسل 7 آلاف جندى لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الموجودة"، مضيفا أن واشنطن فى إطار حلف الناتو تراجع بشكل مستمر استراتيجيتها الدفاعية، ومنها المسائل المتعلقة بنشر القوات، بما فى ذلك نشرها على أساس دائم.