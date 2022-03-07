وذكر الكرملين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم الاثنين - أن بوتين استعرض موقف موسكو فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس، مؤكدا أن الجيش الروسى يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين.
وقال "بوتين" : "إن التهديد الرئيسى فى أوكرانيا يأتى من القوميين الذين يستخدمون التكتيكات الإرهابية، ويختبئون وراء السكان"، وقدم إلى رئيس المجلس الأوروبى تقييما لمسار المفاوضات مع ممثلى كييف، لافتا إلى أن المطالب الروسية معروفة.
وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلين عنها عقدوا اجتماعا فى العاصمة موسكو مع ممثلى الأمم المتحدة بشأن التعاون الإنسانى فى أوكرانيا.
وقالت الوزارة : "إنه وفقا للاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقدنا اجتماعا مع ممثلين عن الأمم المتحدة فى موسكو، وناقشا حل المشاكل الإنسانية على أراضى أوكرانيا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، عن وقف إطلاق النار بدءً من الساعة العاشرة صباحا لتأمين ممرات إنسانية من مدن كييف وماريوبول وخاركوف وسوم وجومشافت، وأوضحت أنه سيتم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية فى أوكرانيا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تبحث مع المجلس الأوروبى والأمم المتحدة التعاون الإنسانى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.