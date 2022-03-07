روسيا تبحث مع المجلس الأوروبى والأمم المتحدة التعاون الإنسانى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الوضع فى أوكرانيا، والموقف الروسى فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الإنسانية.





وذكر الكرملين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، اليوم الاثنين - أن بوتين استعرض موقف موسكو فيما يتعلق بالعملية العسكرية لحماية دونباس، مؤكدا أن الجيش الروسى يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين.

وقال "بوتين" : "إن التهديد الرئيسى فى أوكرانيا يأتى من القوميين الذين يستخدمون التكتيكات الإرهابية، ويختبئون وراء السكان"، وقدم إلى رئيس المجلس الأوروبى تقييما لمسار المفاوضات مع ممثلى كييف، لافتا إلى أن المطالب الروسية معروفة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ممثلين عنها عقدوا اجتماعا فى العاصمة موسكو مع ممثلى الأمم المتحدة بشأن التعاون الإنسانى فى أوكرانيا.

وقالت الوزارة : "إنه وفقا للاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عقدنا اجتماعا مع ممثلين عن الأمم المتحدة فى موسكو، وناقشا حل المشاكل الإنسانية على أراضى أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، عن وقف إطلاق النار بدءً من الساعة العاشرة صباحا لتأمين ممرات إنسانية من مدن كييف وماريوبول وخاركوف وسوم وجومشافت، وأوضحت أنه سيتم إرسال جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية فى أوكرانيا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.