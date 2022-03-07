الاتحاد الأوروبى يتوقع ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين لاجئ

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا دول الاتحاد الأوروبى وصل إلى 1.6 مليون لاجئ، وقد يرتفع إلى 5 ملايين لاجئ.





وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، عقب اجتماع غير رسمى لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، " حتى الآن هناك 1.6 مليون لاجئ أوكرانى دخلوا حدودنا، ويمكن أن يزداد العدد حتى 5 ملايين لاجئ"، وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية.

وتابع : " حشدنا حتى الآن 100 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للاجئين، نركز على دعم تدفق اللاجئين ونستمر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

من جهة أخرى، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه سجل منذ 24 فبراير الماضى عندما بدأ الهجوم الروسى على أوكرانيا وحتى منتصف ليلة أمس، سقوط 406 قتلى وإصابة 801 شخص بين المدنيين فى أوكرانيا بسبب النزاع.

وذكر بيان لمكتب المفوضية (مقرها جنيف)" أن معظم الخسائر المدنية التى تم تسجيلها نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وأشارت المفوضية إلى اعتقادها أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير لاسيما فى الأراضى التى تسيطر عليها الحكومة، خاصة فى الأيام الأخيرة حيث تأخر تلقى المعلومات من بعض المواقع التى دارت فيها أعمال قتالية عنيفة فى الوقت الذى ما تزال العديد من التقارير تنتظر تأكيدها، ومنها من بلدة فولنوفاكا حيث توجد مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين".