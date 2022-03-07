فاينانشيال تايمز: بوتين يضع العالم فى حالة تأهب بتهديدات نووية خطيرة

وأضافت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين- أن بوتين وضع ترسانته النووية على "نظام المهام القتالية الخاصة"، مما يشير إلى رفع مستوى التأهب ردا على العقوبات التى فرضها الغرب ضد بلاده بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا، كما حذر من أن التدخل فى الأزمة سيؤدى إلى عواقب "لم يسبق لها مثيل فى التاريخ"، على حد وصفه.
وقالت الخبيرة النووية فى مؤسسة "كينجز كوليدج لندن" والزميلة الزائرة فى مدرسة هارفارد كينيدى هيذر ويليامز، فى تصريحات خاصة للصحيفة، "إن الأمر كان غامضا تماما، ولكنه يتماشى مع بوتين الذى يتسم بالطابع الكلاسيكى، فهو يخلق الغموض وعدم اليقين".
ولفتت إلى أن روسيا تعمل بشكل متزايد على تطوير أسلحة ذات قدرات مزدوجة مع إمكانية حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية، مما خلق المزيد من الغموض.
وقال الخبير النووى فى معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح فى جنيف بافيل بودفيج "إن التوجيه النووى يبدو أنه مصمم أكثر للضغط السياسى".. كما قال الخبير النووى والزميل الزائر فى كينجز كوليدج لندن روجر مكديرموت "إنه بينما تم الإعلان على نطاق واسع عن إعلان بوتين بشأن مستوى التأهب النووى فى الدول الغربية باعتباره "إشارة" فيما يتعلق بالردع النووى، إلا أنه من المرجح أنه تم إعداد مثل هذا القرار للاستهلاك المحلى".
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