بوريل: يجب وقف إطلاق النار فى أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح بوريل "طلبت من الصين أن تكون طرفا فى المبادرة السياسية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا". وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبى يعمل على إرسال مساعدات للشركاء على حدود أوكرانيا. وأعرب الاتحاد الأوروبى، عن خشيته من ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين خلال فترة وجيزة.

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