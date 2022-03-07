عاجل.. بلينكن: مستعدون لمواجهة أى تهديد يفرضه الروس

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مساء اليوم الأحد، إن هناك تقارير عن هجمات وقصف روسى على الكثير من المناطق فى أوكرانيا، مؤكدا "مستعدون لمواجهة أى تهديد يفرضه الروس".





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أضاف بلينكن "نسعى لتقديم المزيد من الدعم الإنسانى لأوكرانيا"، موضحا "قدمنا وحلفاؤنا مساعدات عسكرية وطبية لأوكرانيا". وشدد بلينكن "سندافع عن كل شبر من أراضى الناتو".

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