عاجل.. روسيا تعلن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن عضو الوفد الأوكرانى للمحادثات مع روسيا عضو البرلمان الأوكرانى عن حزب الشعب ديفيد أراخاميا، فى وقت سابق اليوم، أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية ستنطلق فى وقت لاحق اليوم الإثنين على الحدود البولندية ـ البيلاروسية.

وأوضح أراخاميا -وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن المفاوضات ستبدأ الساعة 15:00 بالتوقيت المحلى (يتزامن مع توقيت موسكو) فى منتجع (بيلوفيجسكايا بوشا) فى بيلاروسيا.

وفى وقت سابق، أكد عضو الوفد الروسى والمشرع الروسى ليونيد سلوتسكى أن الجولة الثالثة من المفاوضات قد تُعقد بالفعل فى وقت لاحق اليوم الإثنين.