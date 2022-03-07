ميلشيات الحوثي تطلق صاروخا صوب البحر الأحمر

كشفت البحرية الأميركية، الاثنين، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أطلقا على الأقل صاروخا واحدا، قبل يومين، في خطوة تهدد الكثير من السفن التجارية التي تعبر ذلك الممر المائي المهم للملاحة العالمية.
وتعليقا على الحادثة، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره البحرين: "رغم أن حركة الملاحة لم تتأثر هذه المرة، فإن هذه الأفعال تزعزع الاستقرار وتشكل خطرا على كل السفن المارة في هذا الممر المائي الحيوي".
وأطلق الحوثيون مرارا صواريخ وأرسلوا قوارب محملة بالقنابل في مياه البحر الأحمر وزرعوا الألغام فيها.
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