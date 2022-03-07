هُنا نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 موعد ظهور النتائج وخطوات الاستعلام عنها عبر epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022، حتى الآن يستمر البحث بشكل كبير جدًا عبر مختلف المحركات في جميع أنحاء المحافظات العراقية المختلفة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الخاصة بالفصل الأول، وذلك حيث تنتشر حالة كبيرة جدًا من التوتر والقلق لدى جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم من أجل الاطمئنان على الدرجات الخاصة بأبنائهم الطلبة وخاصة وأن الطلاب كانوا قد انتهوا بشكل رسمي من أداء الامتحانات منذ فترة طويلة إلى حد ما، ونتابع معكم الآن متابعينا الكرام في خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري أخر المستجدات الخاصة بالإعلان عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022

ومن جانبها قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اقتراب ظهور نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 حيث قامت الوزارة بالإعلان عن أنها قد انتهت من نحو 88% من رفع النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات في جميع المحافظات العراقية المختلفة وذلك وفقًا لما هو منشور عبر موقع نتائجنا المختص بظهور جميع النتائج في جميع المراحل التعليمية المختلفة في العراق، وكانت الوزارة قد أعلنت عن أنها قد بدأت بالفعل في أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب بداية من انتهاء الطلبة من أداء الامتحانات الخاصة بهم بشكل فور وتقوم الوزارة بالتأكيد على جميع المصححين في جميع الكنترولات في كل المحافظات أن يتحروا الدقة أثناء عملية التصحيح وذلك لضمان حصور كل طالب على حقوقه كاملة والدرجات الكاملة له.

رابط نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022

في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده عمليات البحث في العراق فقامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي 2022 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات سيتمكنوا من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في خلال الساعات القليلة القادمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-